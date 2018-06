Selon cette étude réalisée par l’institut de sondage YouGov auprès de 74.000 personnes dans 37 pays à travers le monde pour l’Institut Reuters, le taux d’utilisation des réseaux sociaux aux États-Unis a reculé de six points de pourcentage en 2018 par rapport à l’an dernier.

L’usage de Facebook seul, qui demeure numéro un mondial, a reculé de 9 points de pourcentage sur la même période aux États-Unis, et de 2 points au Royaume-Uni et en France.

« Le recours au réseau social pour s’informer a commencé à reculer sur un certain nombre de marchés clés après des années de hausse continue », constate Nic Newman, chercheur associé à l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme, un centre de recherche rattaché à l’Université d’Oxford.

Dans le même temps, l’étude note une augmentation de l’usage des applications de messagerie par des « utilisateurs en quête d’espaces plus privés (et moins conflictuels) pour communiquer », ajoute M. Newman, notant que Whapsapp – propriété de Facebook – est utilisé par 54% des personnes interrogées en Malaisie, 48% au Brésil et 36% en Espagne par exemple.

L’application Snapchat progresse elle plus particulièrement en Europe et aux États-Unis.

L’étude révèle en outre que la confiance dans les médias en général reste stable, à un niveau faible de 44% tandis que seules 23% des personnes interrogées disent faire confiance aux informations trouvées sur les médias sociaux et que plus de la moitié d’entre elles (54%) se disent préoccupées de ne pourvoir différencier le vrai du faux sur internet.