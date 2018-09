Annoncée en mai dernier, la manette sans fil adaptative Xbox, pour la console Xbox One, mais aussi pour PC sous Windows 10 (fonctions limitées sous 7 et 8.1), est désormais commercialisée sur le Microsoft Store.

Cette manette de forme rectangulaire est équipée de deux larges boutons paramétrables selon les besoins du joueur. Comme révélé en mai dernier, son prix est bien de 129,99$.

Développée avec la contribution de personnes en situation de handicap et d’organisations internationales – comme la The AbleGamers Charity et The Cerebral Palsy Foundation -, cette manette adaptative est compatible avec bon nombre de dispositifs d’accessibilité, comme le Game Controller de Quadstick, contrôlable par la bouche.

La connexion des différents éléments optionnels se fait quant à elle par deux ports USB ou les 19 ports jack 3.5mm. Une prise casque 3.5mm fait partie du lot.

Preuve de son originalité et de son avancée technologique indéniable en faveur des personnes handicapées, la manette a été acquise par le Victoria & Albert Museum de Londres pour y être probablement exposée.

En vente ici.