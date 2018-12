Brasser sa propre bière chez soi est un rêve qui va devenir réalité grâce à LG. Le fabricant sud-coréen va en effet présenter HomeBrew au prochain CES, qui se tiendra à Las Vegas (États-Unis) du 8 au 11 janvier 2019, une étonnante machine fonctionnant à l’aide de capsules dédiées.

Ce nouveau produit a d’ores et déjà reçu un Prix de l’innovation CES de 2019. Il a été conçu sur le modèle des machines à café à capsules, afin de simplifier considérablement le processus de brassage. Évidemment, cette fois-ci le résultat n’est pas immédiat.

Chaque capsule, à usage unique, contient un mélange de malt, de levure, d’huile de houblon et d’arômes. La machine se charge aussi bien de la fermentation que de la carbonatation et de la maturation, avec à chaque étape un contrôle précis de la température et de la pression. L’appareil s’appuie aussi sur une fonction d’auto-nettoyage qui permet de passer d’un type de bière à un autre sans en altérer le goût. Enfin, une application mobile gratuite permet en outre de surveiller l’état de l’appareil à tout moment.

Pour l’instant, seules cinq bières, riches en arômes, peuvent ainsi être produites : la IPA américaine à l’arôme houblonné, la Pale Ale dorée, la Stout britannique plus corsée, la Witbier zestée à la belge et la Pilsner tchèque. La machine peut produire jusqu’à cinq litres de bière de qualité supérieure en environ deux semaines, selon le type de bière.

Reste à savoir quand et à quel prix sera commercialisé un tel produit.