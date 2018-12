Un peu plus d’un an après son lancement, Google Lens peut désormais identifier un milliard de produits, soit quatre fois plus qu’à son lancement, selon Aparna Chennapragada, vice-présidente et responsable de Lens et de la réalité augmentée chez Google.

Pour rappel, Lens est une technologie qui permet d’identifier une personne, un objet ou n’importe quel élément issu d’une photo ou d’un texte capturé par l’appareil photo de son smartphone.

Le succès de Google Lens est essentiellement dû au «machine learning», trop souvent qualifié à tort d’intelligence artificielle, qui permet au système d’apprendre et de s’améliorer par lui-même grâce à l’expérience emmagasinée. De fait, plus il y a d’utilisateurs de Google Lens et plus le service s’améliore. Cela n’empêche toutefois pas Google Lens de toujours faire des erreurs de jeunesse et par exemple de confondre plusieurs races de chien ou différents modèles de lampes.

Tout un chacun peut aujourd’hui profiter de Google Lens pour identifier une photo ou du texte. Lens est présent dans Google Photos, afin de collecter des informations sur un ou plusieurs éléments d’un cliché, via Google Assistant et même directement intégré dans l’application Appareil photo de certains téléphones comme ceux de la gamme Pixel par exemple.