Microsoft aurait dans ses tiroirs plusieurs projets de webcams Ultra HD pour 2019, selon le blogueur Paul Thurrott. Il serait question pour la firme de Redmond (États-Unis) de produire un modèle dédié aux PC et un autre à la Xbox One.

Il s’agirait pour les possesseurs de PC sous Windows 10 de pouvoir disposer d’une caméra autonome fournissant une authentification basée sur Windows Hello. Pour rappel, Windows Hello permet de se connecter à son PC par reconnaissance d’iris ou d’empreintes digitales. Or, pour le moment, cette technologie n’est proposée que via les appareils Surface de Microsoft. L’idée serait donc d’intégrer la reconnaissance faciale dans ces nouvelles webcams afin de rendre Windows Hello compatible avec tous les PC fonctionnant sous Windows 10. L’argument semble toutefois léger pour convaincre le grand public de l’utilité d’une deuxième Webcam reliée à son ordinateur.

Sur Xbox One, cette nouvelle webcam à reconnaissance faciale permettrait de se connecter rapidement, simplement en se plaçant devant elle. Elle serait en outre capable de reconnaitre plusieurs profils enregistrés au préalable, afin de démarrer dans les meilleures condition une nouvelle session de jeu.

Ces deux caméras seraient dotées d’une connectique USB-C et leur sortie attendue courant 2019.