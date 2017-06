Au cas où vous n’étiez pas au courant, le Canada fête ses 150 ans cette année. Pour le 1er juillet, on a donc recensé six produits bien de chez nous.

Schaf, pour Peter Schafrick, créateur de la marque, propose une gamme de produits unisexes formulés sans irritants qui combine les propriétés curatives et nourrissantes de végétaux avec certains ingrédients hydratants dont l’efficacité a été prouvée scientifiquement (acide hyaluronique, collagène marin, peptides…) Coup de cœur pour la crème à raser de la marque ontarienne, fabriquée au pays à base de beurre de karité, d’acide hyaluronique et d’aloès.

Crème à raser, Schaf, 35$ sur schafskincare.com

Surtout implantée dans l’Ouest canadien, cette (plus si) petite entreprise albertaine a reçu plusieurs prix au cours des 15 dernières années, tant pour son modèle d’affaires que pour sa philosophie. Karina Birch, la fondatrice de la marque, mise d’ailleurs sur les ingrédients naturels, une recette qui lui réussit bien de toute évidence.

Gel douche vanille noix de coco, 13$ sur www.rockymountainsoap.com

Développés en petits lots à Victoria, en Colombie-Britannique, depuis 2010, les produits de Carriage 44 ne contiennent ni ingrédients synthétiques ni colorants. La gamme, élaborée à partir d’une recette traditionnelle de savon, comprend aujourd’hui des hydratants, des nettoyants, des produits pour bébés et des bougies.

Savon à mains No. 1, 15 $ sur www.carriage44.ca

Spécialisée dans la fabrication à la main de produits corporels ne contenant aucun ingrédient synthétique, RoseCitron s’est donné pour mission de «rendre les cosmétiques naturels abordables et amusants». Objectif atteint avec ce savon aux effluves de romarin et de patchouli fait à partir d’ingrédients biologiques certifiés Écocert et «adapté aux hommes qui scorent».

Savon bio La Puck, 5,50$ sur Etsy

La marque québécoise Zorah biocosmétiques, imaginée il y a 10 ans pour tirer profit des bienfaits de l’huile d’argan, alors peu connue ici, a bien grandi. En plus de remporter des prix pour certains produits – dont le mascara Pure Argan, qui a reçu le sceau argent aux Alive Retail & Consumer Choice Awards en 2016 –, la gamme a depuis peu fait son entrée dans un nouveau point de vente, les boutiques Dans un jardin, où on pourra notamment trouver cette mousse nettoyante à base de mélisse et de bardane.

Mousse nettoyante effet apaisant Nita, Zorah biocosmétiques, 25$ dans certaines pharmacies et boutiques

Ils sont beaux, les petits pots de savon fouetté de Blanc soja! L’entreprise de Longueuil, aussi renommée pour ses bougies à base de cire de soja, propose ces savons hydratants contenant du beurre, de l’huile de soja et des fragrances naturelles obtenues simplement par la macération de fruits, d’herbes ou de fleurs dans de l’huile.

Savon fouetté Concombre et thé vert, 20$ sur Etsy