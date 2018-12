Ils sont beaux, colorés et, en plus, ils sont déjà tout prêts à offrir. Voici 12 coffrets cosmétiques préparés par nos marques favorites.

Charlotte Tillbury

La maquilleuse Charlotte Tillbury a créé une gamme de produits efficaces aux textures soyeuses à souhait. Le nec plus ultra! Cette trousse contient tout ce qu’il nous faut pour réaliser un maquillage digne d’un tapis rouge.



Ensemble Dolce Vita (d’autres nuances sont disponibles), Charlotte Tillbury, 275$

Glossier

Maintenant disponibles au Canada, les produits Glossier pourraient bien voler la vedette sous le sapin.



The Supers – ensemble de trois sérums, Glossier, 85$ sur glossier.com

Sephora Collection

Voici une spectaculaire palette qui se déploie en forme d’insecte et comprenant une sélection de 78 ombres à paupières, 25 brillants à lèvres, six fards à joues, six illuminateurs poudres bronzantes, quatre poudres pour les sourcils et douze ligneurs pour les yeux en crème.



Palette Once Upon a Night Blockbuster, Sephora Collection, 200$

Stila

Il n’y a rien comme ces ombres à paupières métallisées pour illuminer le regard. Cette trousse avantageuse contient six nuances, du rose poudre au violet soutenu, en passant par le doré.



Ensemble d’ombres à paupières liquides Aura Alight Glisser & Glow, Stila, 59$

Nest

La maison de parfumerie new-yorkaise Nest célèbre ses 10 ans en grand cette année. Pour souligner son anniversaire, elle a notamment lancé ce coffret de 10 bougies aux fragrances phares de la marque, comme Birchwood Pine, Pumpkin Chai ou Linen.



Coffret découverte 10e anniversaire, Nest, 100$

Bleu Lavande

À la lavanderaie Bleu Lavande, on a créé des coffrets qui plairont aux amateurs de ces petites fleurs typiquement provençales. Au menu : une huile à massage, un bain moussant, de l’huile essentielle de lavande et deux entrée à la lavanderaie.



Trio Zénitude, Bleu Lavande, 33$

Pai Skincare

Pour soigner la peau délicate des tout-petits, on a vite adopté les produits de Pai, et ce, en dépit de leurs prix un peu élevés. L’ensemble, qui est offert avec une douce éponge Konjac, est un cadeau tout indiqué pour les petites familles.



Boîte cadeau Petit Pai, Pai Skincare, 50$

Nude by Nature

Dans son étui design, cet ensemble de 15 pinceaux comprend tout le nécessaire (et davantage!) pour réaliser des maquillages sophistiqués.



Ensemble de pinceaux Brilliance, Nude by Nature, 60$

Dermalogica

Trois favoris de Dermalogica réunis dans un même coffret? On dit oui! Cet ensemble inclut le «prénettoyant» en huile, le gel nettoyant et le fameux exfoliant en poudre.



The Ultimate Cleanse & Glow Trio, Dermalogica, 122$

Caudalie

Ce trio de produits vedettes sera bienvenu dans la salle de bain pour faire face à l’hiver. Coup de coeur particulier pour le sorbet hydratant Vinosource, adapté aux peaux normales, sèches et mixtes.



Coffret Natural Hydrating Heroes, Caudalie, 59$

Groom

Mis à part certain coffrets de parfums, il peut être difficile de trouver des ensembles cadeaux spécifiquement destinés à ces messieurs. On ne se trompe pas avec la marque d’ici Groom, qui propose plusieurs boîtes d’essentiels pour la barbe.



Coffret complet entretien de la barbe, Groom, 120$

Bite Beauty

Marque canadienne des plus sympas, Bite se spécialise dans les rouges à lèvres, les baumes à lèvres et les masques pour les lèvres aux fragrances divines, le tout fabriqué à partir d’huiles comestibles. Cet ensemble ludique reprend les 12 nuances de rouge – une pour chaque signe du zodiaque – lancées mensuellement au cours de l’année.



Astrology – ensemble de mini rouges à lèvres Amuse Bouche, Bite Beauty, 95$