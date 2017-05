Avec ses milliers de lacs, le Québec est assurément un véritable paradis pour les pêcheurs. Voici un petit tour d’horizon des lieux les plus agréables de la province pour taquiner la truite, le saumon ou l’achigan.

Mauricie

Pêche à l’eau claire

Profitez d’une escapade de pêche sur un des magnifiques lacs du Québec, dans un lieu de villégiature au confort sans compromis.

De nombreuses espèces de truite (arc-en-ciel, mouchetée et grise) ainsi que des achigans à petite bouche nagent dans le lac à l’Eau Claire et les 14 autres plans d’eau de la pourvoirie du Lac-à-l’Eau-Claire. On y ensemence quelque 150 000 truites chaque année! Tout l’équipement vous est fourni pour un séjour de pêche hors normes. La pourvoirie propose des séjours en auberge, chalet, condo ou suite, tous équipés d’un réfrigérateur pour conserver les prises quotidiennes.

Pensez-y

Vous pouvez apporter votre équipement de pêche, mais sachez que l’auberge en fait aussi la location. Plusieurs activités sont offertes sur place : randonnée pédestre,

baignade (plage), kayak, pédalo, jeux pour enfants.

Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire

500, chemin du Lac-à-l’Eau-Claire

Saint-Alexis-des-Monts

1 819 265-3185 ou 1 877 265-3185

www.lacaleauclaire.com

Outaouais

Pêche de luxe à Kenauk

Quelle joie de partir à l’aventure à bord d’une chaloupe, avec ses cannes à pêche, ses appâts et sa bonne humeur!

La pourvoirie Kenauk Nature, une gigantesque réserve naturelle privée, compte une soixantaine de lacs, des rivières et une faune abondante. On y loue des chalets

en bois tout équipés, et de nombreux forfaits de villégiature, pour la chasse comme pour la pêche, y sont proposés.

Au cours d’un séjour de pêche (sportive et à la mouche), vous profitez d’un accès exclusif au lac devant votre chalet, donc au calme absolu!

Si vous ne souhaitez pas vous déplacer jusqu’à l’excellente table du Château Montebello, voisin de la pourvoirie, et que vous en avez les moyens, sachez que l’un de ses chefs peut venir cuisiner vos prises de la journée, ou vous concocter un succulent repas dans le confort de votre chalet.

Pensez-y

Apportez des provisions, à moins que vous ne vouliez goûter à la cuisine du Château Montebello à chaque repas! Et n’oubliez pas votre équipement de pêche

et des vêtements adaptés aux conditions météo.

Kenauk Nature

1000, chemin Kenauk

Montebello

1 800 567-6845

kenauk.com

Gaspésie

Les truites de Port-Daniel

Voici l’occasion de faire un court séjour dans un chalet de la réserve faunique de Port-Daniel et de se couper du monde, le temps de mettre sa chaloupe à l’eau et de lancer sa ligne.

La réserve faunique de Port-Daniel compte 25 lacs à truite et une rivière à saumon. L’accès à plusieurs de ces lacs est réservé aux pêcheurs qui ont opté pour le forfait incluant l’hébergement en chalet (avec chaloupe et kayak). Le chalet de l’Île, accessible seulement par bateau, est construit sur pilotis au-dessus d’un lac et promet un séjour fabuleux.

Pensez-y!

Vous devez apporter tout votre matériel de pêche (la chaloupe est fournie). Vous devez vous ravitailler dans un des villages de la région de la Baie-des-Chaleurs avant de vous rendre à la réserve faunique.

Réserve faunique de Port-Daniel

(à 8 km de la route 132 depuis

Port-Daniel–Gascons)

418 396-2232

www.sepaq.com/rf/pod

