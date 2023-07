Un transporteur aérien débarque à Montréal avec des vols à bas prix vers la République dominicaine

Le transporteur aérien à bas prix Arajet offrira dès le 7 novembre prochain une nouvelle liaison directe entre Montréal et Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine.

Les vols seront offerts quatre jours par semaine, au prix de départ de 155 $ US (204 $ CA), a annoncé l’entreprise basée en République dominicaine.

«Les citoyens de Montréal et de Saint-Domingue disposent pour la première fois d’une compagnie aérienne qui propose des vols directs au meilleur prix du marché, ce qui générera de plus grands bénéfices pour les deux pays en renforçant les échanges commerciaux et culturels, ainsi que le tourisme», a déclaré Víctor Pacheco Méndez, le PDG et fondateur d’Arajet, par voie de communiqué.

Par ailleurs, Arajet offrira des vols directs entre Toronto et Saint-Domingue dès le 24 octobre prochain, à un prix de départ de 119 $ US (157 $ US).