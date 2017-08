Vous en avez marre des chambres d’hôtel génériques? La tendance dans l’industrie touristique est à l’hébergement insolite, aux lieux qui offrent aux visiteurs de vivre une expérience nouvelle. Métro a recensé certains des endroits les plus originaux où passer une nuit au Québec.

Dans le ventre d’un sous-marin



Après avoir patrouillé dans l’océan Atlantique pendant 40 ans pour le compte de la Marine royale canadienne, le sous-marin Onondaga a pris une retraite bien méritée au site historique maritime de Pointe-au-Père, près de Rimouski. Il est maintenant possible de le visiter pour en apprendre plus sur son fonctionnement et sur la vie à bord. Ceux qui veulent pousser l’expérience plus loin sont invités à passer une nuit à l’intérieur. Sous la gouverne du capitaine, ils seront initiés au dur métier de sous-marinier avant de pouvoir s’allonger sur une couchette pour la nuit. Claustrophe s’abstenir.

85$ pour un adulte et 55$ pour les enfants de 9 à 17 ans.



Parmi les loups





Vous voulez vous rapprocher de la nature? Difficile de faire mieux qu’au parc Mahikan de l’entreprise Aventuraid. Situé à Girardville, au nord du lac Saint-Jean, l’endroit permet de dormir à proximité de plusieurs meutes de loups gris et arctiques. Que ce soit dans un chalet, un refuge ou une simple tente, il est possible d’observer ces redoutables canidés dans leur enclos. La nuit venue, vous les entendrez certainement hurler à la lune. Les emplacements sont accessibles en toutes saisons.

Prix variables selon la saison et l’habitation.



Dans une mini-maison



Sur le bord du fleuve Saint-Laurent, au Bic, le Domaine Floravie propose de petits chalets de type «mini-maison» ayant d’une empreinte écologique minimale. Ces habitations sur roues sont bâties en bois provenant d’entreprises locales et isolées avec de la laine de chanvre. L’énergie est fournie par des panneaux solaires posés sur le toit. Malgré leur exiguïté, ces «Tiny Houses» possèdent tout le confort nécessaire (frigo, cuisinière, éclairage, douche et toilette) et peuvent accueillir de 1 à 4 personnes.

De 140 à 180 $ par nuit, selon la saison.



Sous un dôme



Aux abords du fjord du Saguenay, le parc Aventures Cap Jaseux offre des activités de plein air originales, comme la via ferrata et le kayak de mer, et des hébergements hors du commun. Posé sur une terrasse en bois, le Dôme permet d’admirer les étoiles et la rivière Saguenay dans le confort de son lit. Cette habitation, qui est installée dans un coin isolé, peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Le parc propose également des maisons dans les arbres et des sphères suspendues dans la canopée.

De 215 à 235$ par nuit, selon la saison.