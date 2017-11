On associe souvent vacances de rêve avec des destinations ensoleillées et la plage, mais il semblerait que les voyageurs les plus fortunées de la planète s’intéressent de plus en plus aux contrées froides et moins courues de l’Islande, de l’Antarctique et du Pôle Nord.

Le réseau de voyagistes haut de gamme Virtuoso prévoit, pour son baromètre 2018, que les destinations enneigées et froides seront les plus recherchées par sa clientèle.

Ces voyageurs qui ont déjà fait le tour des plages paradisiaques de la planète n’hésiteront pas à opter pour des voyages plus insolites, note Virtuoso, ils plébisciteront notamment les croisières fluviales en Alaska, en Antarctique et au Pôle Nord. Le spectacle naturel des aurores boréales continuera d’attirer de nombreux voyageurs argentés, qui pourront choisir de passer une ou plusieurs nuits dans des hôtels de glace ou des igloos, pour les plus téméraires.

Voici quelques autres tendances émanant du Virtuoso 2018 Luxe Report:

Cap sur l’aventure

Nager avec les dauphins ou les raies manta, faire de la tyrolienne dans la jungle ou découvrir une région en hélicoptère, les voyageurs les plus fortunés se feront aventureux cette année.

Voyages multigénérationnels

En 2018, les familles étendront leur cercle aux grands-parents, aux tantes et aux oncles, sans oublier les cousins lors des voyages familiaux pour resserrer les liens. Les croisières et la location de villas en Europe auront particulièrement la cote.

Afrique

Participer à un safari africain figure parmi les séjours de rêves de nombreux voyageurs, les plus argentés ne s’en priveront pas cette année. L’Afrique du Sud sera aussi une destination clé en 2018.

Être un voyageur, pas un touriste

Pour une expérience authentique, loin des sentiers battus, les voyageurs pencheront pour des activités leur permettant de découvrir les cultures locales, que ce soit au moyen de dégustations de vin, de cours de langue et d’ateliers d’artisanat local.

Voici quelques autres tendances clés de ce rapport:

Les destinations émergentes en 2018

1. Islande

2. Croatie

3. Japon

4. Cuba

5. Portugal

Les grandes tendances

1. Voyages multigénérationnels

2. Voyages aventureux ou sportifs

3. Croisières fluviales

4. Voyages gastronomiques

5. Voyages de fête