Fini le prix d’entrée laissé à l’appréciation des touristes du «Met»: ces derniers devront à compter du 1er mars payer obligatoirement 25 dollars pour visiter le plus prestigieux des musées américains.

Depuis 1970, les visiteurs de ce mastodonte culturel de la 5e Avenue de New York se voyaient proposer un prix «suggéré» de 25 dollars par adulte, une politique «inhabituelle» pour un musée de renommée internationale, a souligné le président du Met, Daniel Weiss.

Au 1er mars prochain, les 25 dollars seront obligatoires pour les adultes non résidents de l’Etat de New York, c’est à dire essentiellement les touristes, pour qui le Met constitue souvent une étape obligatoire de leur visite de la «grosse pomme», a-t-il précisé.

Pour ne pas pénaliser les étudiants de New York et sa région, ces derniers continueront à payer ce qu’ils veulent. Touristes étudiants et seniors bénéficieront quant à eux de tarifs réduits, à respectivement 12 et 17 dollars. Les enfants de moins de 12 ans entreront gratuitement.

Ce changement de politique intervient après des mois de consultations avec la mairie de New York: ils ont accepté la nouvelle politique de ce «catalyseur» du tourisme culturel qu’est le Met, sans craindre d’impact négatif pour le tourisme, vital pour l’économie new-yorkaise avec quelque 61,8 millions de touristes en 2017, selon Fred Dixon, président de NYC and Co. qui chapeaute le tourisme municipal.

D’autant que l’augmentation s’accompagnera d’une extension de la validité des billets – trois jours consécutifs – qui devraient encourager plus de visiteurs à visiter les deux annexes que sont le Met Breuer et les «Cloisters» (Cloîtres), à l’extrême nord de Manhattan.

«Depuis 12 ans, nous avions constaté une diminution significative de l’efficacité de notre politique» de prix suggéré, a expliqué M. Weiss.

Si 63% des visiteurs déboursaient 25 dollars en 2004, seuls 17% des visiteurs ont accepté de débourser cette somme en 2017, a indiqué le président, arrivé à la tête du Met en 2015 pour redresser les finances du prestigieux musée, au budget annuel de 305 millions de dollars.

Du coup, alors même que la fréquentation du Met augmentait ces dernières années, les recettes tirées des entrées «restaient stationnaires», a-t-il précisé.

Les entrées sont cependant une source mineure de financement du Met: elles représentent aujourd’hui 14% des recettes, et, même avec la prochaine augmentation, leur part ne devrait pas excéder 17%, selon M. Weiss.

Contrairement au musée du Louvre – dont le prix d’entrée est fixe à 15 euros par adulte – le Met reçoit peu de subventions publiques et tire le gros de ses revenus des dons, qui couvrent environ la moitié de son budget annuel, a-t-il souligné.