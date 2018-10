Un nouveau rapport montre que Shanghai est la ville qui a reçu le plus grand nombre de revenus touristiques en 2017, à hauteur de 35 milliards de dollars, provenant principalement de touristes chinois, mais Paris n’est pas en reste avec 28 milliards de dollars de recettes touristiques.

Les analystes du World Travel and Tourism Council prévoient que la plus grande ville de Chine restera en tête de ce classement jusqu’en 2027. Ils en font état dans leur dernière édition de leur «City Travel and Tourism Impact Report».

En 2007, Shanghai n’était qu’à la huitième place de ce classement qui prend en compte les recettes du PIB générées par le tourisme. En une décennie, la ville a gagné en revenus touristiques domestiques pour damer le pion à la concurrence.

Une autre ville chinoise prend la 2ème place du classement, Pékin, juste devant Paris qui figure aussi sur le podium.

Pour compiler cette liste, les auteurs ont pris en compte le PIB généré par le tourisme de 72 villes du monde.

Au total, près de la moitié (45%) des voyages internationaux recensés à travers le monde avaient pour destination des villes.

On notera par ailleurs que les destinations qui attirent la clientèle internationale la plus dépensière sont Hong Kong, Macao et Dubaï.

Voici les 10 villes au monde qui ont généré le plus de PIB lié au tourisme:

Shanghai : 35 milliards $

Pékin : 32.5 milliards $

Paris : 28 milliards$

New York : 24.8 milliards $

Orlando : 24.8 milliards $

Tokyo : 21.7 milliards $

Bangkok : 21.3 milliards $

Mexico : 19.7 milliards $

Las Vegas : 19.5 milliards $

Shenzhen : 19 milliards $