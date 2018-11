Envie de soleil, mais aussi de culture, d’histoire et d’architecture?

Voici un itinéraire qui permet non seulement de profiter de quelques splendides plages dorées sur la côte du Pacifique, mais également d’aller à la rencontre d’une partie du cœur colonial du Mexique.

San Miguel de Allende

En route vers San Miguel de Allende, ancien bastion de la révolution mexicaine perdu dans les montagnes. Ici, l’art domine, notamment à l’intérieur de son centre baroque. Visitez tranquillement ses écoles d’art, tels la très jolie Bella Artes et le fascinant Instituto Allende. Vous prendrez plaisir à déambuler dans les ruelles pour visiter ses galeries, mais il vous faudra aussi faire une virée à la Fábrica La Aurora, un attrayant regroupement d’une centaine de galeries d’art installées dans une ancienne usine textile désaffectée reconvertie. En soirée, assoyez-vous au parc Benito Juárez devant la superbe Parroquia de San Miguel Arcángel, une des plus belles églises baroques du pays, et laissez-vous séduire par les mariachis.

Guanajuato

Vibrante ville universitaire, Guanajuato est enclavée au creux des montagnes. La cité coloniale éblouit avec ses couleurs vives et son architecture baroque que qu’on admire depuis les hauteurs du belvédère du monument à El Pipíla. Il faut visiter le Museo Iconográfico del Quijote, plus important musée consacré à ce personnage littéraire espagnol, flâner sous les immenses ficus du Jardín de la Unión en admirant le magnifique théâtre Juárez et pénétrer dans la superbe basilique Nuestra Señora de Guanajuato. Dans la ville, vous serez étonné de voir autant de rues piétonnes et d’observer la vie fourmillante qui circule sous la ville dans les nombreux tunnels souterrains!

Guadalajara

Un séjour d’au moins deux journées s’impose pour explorer la troisième ville en importance au pays. Arpentez le centre historique de Guadalajara pour aller à la rencontre des Tapatios, comme on nomme les habitants de la ville, laissez vous éblouir par sa cathédrale et explorez la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres pour en apprendre davantage sur l’histoire et les personnages célèbres de la ville. En soirée, pourquoi ne pas assister à un spectacle au Teatro Degollado, dont la façade

néoclassique est remarquable?

Le lendemain, explorez le Mercado Libertad, où vous trouverez poteries, verrerie, bijoux en argent et vêtements régionaux à prix intéressants. N’oubliez pas de vous procurer quelques pièces d’artisanat dans les faubourgs bohèmes de Tlaquepaque et de Tonala. Si le marchandage vous rebute, profitez plutôt de votre journée pour visiter une des distilleries de la ville de Tequila afin de découvrir l’univers fascinant de la récolte de l’agave et le processus de fabrication entourant la boisson nationale mexicaine, la tequila.

