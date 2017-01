CALGARY — Dougie Hamilton a brisé l’égalité à 17:41 au troisième vingt et les Flames de Calgary ont eu raison des Sharks de San Jose, 3-2.

Hamilton a réussi le but décisif avec un tir des poignets du cercle gauche.

Lui et Matthew Tkachuk ont fourni un but et une passe, l’autre but des Flames étant signé Michael Frolik.

Mikael Backlund a obtenu deux mentions d’aide.

Chad Johnson a stoppé 25 tirs incluant Mikkel Boedker en échappée, avec six secondes au cadran. Il l’avait aussi frustré lors d’un tir de punition, environ cinq minutes plus tôt.

Les Flames ont remporté leurs quatre derniers matches à domicile.

Brent Burns et Logan Couture ont été les marqueurs des Sharks, qui avaient gagné leurs deux derniers matches. L’Albertain Aaron Dell a bloqué 25 rondelles.