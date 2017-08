MONTRÉAL — Les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté la finale du double masculin du tournoi de la Coupe Rogers dimanche après-midi au Stade Uniprix.

Classés cinquièmes têtes de série, Herbert et Mahut ont vaincu le duo composé de l’Indien Rohan Bopanna et du Croate Ivan Dodig, classés septièmes, 6-4, 3-6, 10-6 en 1 h 21 minutes.

En route vers un deuxième titre en 2017 et un neuvième en carrière, Herbert et Mahut ont inscrit cinq des six premiers points du bris d’égalité final.

Cet affrontement a servi de prélude à la finale du simple entre le Suisse Roger Federer, deuxième tête de série, et l’Allemand Alexander Zverev, classé quatrième. Le duel doit commencer à 16 h.

Deux fois champion à Toronto, en 2004 et en 2006, Federer est encore à la recherche d’un premier triomphe en carrière après quatre visites infructueuses à Montréal. Il en est à sa deuxième finale en vie en terre québécoise, après son duel contre le Serbe Novak Djokovic qui l’avait battu en trois manches, en 2007.

En l’emportant, Federer ajoutera un 94e titre à son imposant palmarès, ce qui lui permettrait de rejoindre le Tchèque Ivan Lendl au deuxième rang à ce chapitre dans l’histoire du tennis masculin. L’Américain Jimmy Connors trône au premier rang avec 109 triomphes.

Avec une victoire, Federer sera également assuré d’être première ou deuxième tête de série aux Internationaux des États-Unis, qui s’ébranleront dans 15 jours. Il se placera aussi en position pour se hisser au premier rang du classement mondial à l’issue du tournoi de Cincinnati dimanche prochain.

Le Suisse de 36 ans connaît une année remarquable avec cinq triomphes en autant de finales et se présentera sur le court central du Stade Uniprix fort d’un dossier de 35-2. Il a gagné ses 16 derniers matchs mais Zverev connaît aussi d’excellents moments avec neuf victoires consécutives, incluant celle obtenue en finale du tournoi de Washington dimanche dernier, contre le Sud-Africain Kevin Anderson.

Tombeur de Denis Shapovalov en demi-finale samedi, Zverev, qui n’a que 20 ans, compte trois autres titres et n’a perdu qu’une seule finale en 2017, aux mains de Federer lors de l’Omnium de Halle, le 25 juin. Federer l’avait emporté 6-1, 6-3 en 53 minutes.

Zverev est le plus jeune finaliste à la Coupe Rogers depuis Djokovic en 2007.