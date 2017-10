NEW YORK — John Tavares a marqué deux buts et les Islanders de New York ont vaincu les Sabres de Buffalo 6-3, samedi, lors de leur match d’ouverture locale.

Casey Cizikas a ajouté deux buts et une aide, tandis que Josh Bailey et Anthony Beauvillier ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont triomphé au lendemain d’un revers de 5-0 à Columbus. Jaroslav Halak a stoppé 26 tirs.

Evander Kane a réussi un doublé et Jack Eichel a inscrit un but et une aide pour les Sabres, qui sont toujours à la recherche d’une première victoire sous les ordres de leur nouvel entraîneur-chef Phil Housley. Robin Lehner a accordé quatre buts sur 16 tirs avant d’être remplacé par Chad Johnson tôt en deuxième période. Johnson a repoussé 15 lancers.

Les Islanders ont été 0-en-3 en avantage numérique et les Sabres, 0-en-4, mais les deux équipes ont marqué deux buts en infériorité numérique lors d’une deuxième période rocambolesque.

Les Islanders ont inscrit trois buts en 1:47, dont deux en désavantage numérique, pour creuser l’écart à 4-0. Cependant, les Sabres ont vu Kane marquer deux fois en infériorité numérique pour ramener les siens à deux buts de leurs rivaux.

Beauvillier a restauré l’avance de trois buts des Islanders tôt en troisième période et ils ont tenu le coup par la suite.