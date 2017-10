NEW YORK — L’attaquant des Capitals de Washington Alex Ovechkin, le gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury et l’attaquant des Flyers de Philadelphie Wayne Simmonds ont été respectivement nommés la première, deuxième et troisième étoile de la première semaine d’activités de la nouvelle saison de la LNH.

La ligue a annoncé la nouvelle lundi.

Ovechkin a dominé le circuit avec sept buts lors des deux premiers matchs des Capitals, deux victoires. Le 5 octobre, Ovechkin a réussi son 18e tour du chapeau en carrière, aidant les siens à vaincre les Sénateurs d’Ottawa 5-4 en fusillade. Deux soirs plus tard, il a inscrit quatre buts dans un gain de 6-1 face au Canadien de Montréal.

Il est ainsi devenu le quatrième joueur de l’histoire de la LNH à réussir des tours du chapeau lors des deux premiers matchs d’une nouvelle saison — le premier depuis la campagne 1917-18. Il a aussi grimpé au 22e rang du classement des meilleurs buteurs de la LNH, avec 565 buts en carrière.

De son côté, Fleury a aidé les Golden Knights à gagner les deux premiers matchs de leur jeune histoire. Il a d’abord effectué 45 arrêts dans une victoire de 2-1 face aux Stars de Dallas le 6 octobre. Le soir suivant, Fleury a réussi 27 arrêts dans un gain en prolongation de 2-1 face aux Coyotes de l’Arizona.

Finalement, Simmonds a inscrit quatre buts en trois rencontres, dont deux buts gagnants. Simmonds a réussi un deuxième tour du chapeau en carrière dans un gain de 5-3 face aux Sharks de San Jose le 4 octobre. Il a aussi touché la cible le 7 octobre, dans une victoire de 3-2 face aux Ducks d’Anaheim. Il a aidé les Flyers à gagner deux de leurs trois premiers matchs cette saison.