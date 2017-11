CALGARY — Les Dinos de l’Université de Calgary ont soif de revanche, mais savent aussi qu’ils ne peuvent pas laisser le passé dicter le présent.

Les Dinos affronteront l’équipe la mieux classée au pays, le Rouge et Or de l’Université Laval, samedi, dans le match de la Coupe Mitchell. L’enjeu? Une place en finale nationale lors de la Coupe Vanier face au gagnant de la Coupe Uteck, soit les Axemen de l’Université Acadia, soit les Mustangs de l’Université Western.

La semaine dernière, le botteur des Dinos Niko DiFonte a joué les héros avec un placement de 59 verges — un record du football universitaire canadien — sur le dernier jeu du Hardy Bowl. Ce botté a permis aux Dinos de vaincre les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique 44-43 et a rapidement fait le tour de la planète football. La vidéo a notamment été diffusée sur NFL.com et sur le réseau ESPN.

«C’est différent, a dit DiFonte, qui est âgé de 19 ans. C’est spécial, mais je dois garder les pieds sur terre.»

DiFonte est certain que le Rouge et Or ne se concentrera pas sur le match de la semaine dernière.

«Ce qui a été accompli la semaine dernière leur importe peu et nous devons avoir la même mentalité», a-t-il reconnu.

Le duel Dinos-Rouge et Or est une reprise de la Coupe Vanier de l’automne dernier, quand la formation de Québec a eu le meilleur 31-26. Le Rouge et Or avait ainsi mis la main sur un neuvième titre national, un huitième depuis 2003.

Le quart du Rouge et Or Hugo Richard a rendu hommage à son entraîneur Glen Constantin et ses adjoints pour expliquer ces succès.

«Les entraîneurs nous apprennent à être de bons coéquipiers, à agir en équipe, à nous développer en équipe, à être bons ensemble, a expliqué Richard. Nous sommes conscients du passé de l’équipe, de son héritage, mais nous nous concentrons sur la tâche à accomplir.»

Même avec une fiche de 9-1, les joueurs et les entraîneurs du Rouge et Or parlaient d’un désir de faire oublier une saison décevante.

«Au début, nous n’étions pas aussi explosifs ou constants, a noté Richard. Nous avions de la difficulté à garder un bon rythme pendant tout le match. Nous avions de la difficulté à être productifs des deux côtés du ballon. C’était notre problème. Il y a eu des hauts et de bas… ce qui était notre défaut. Mais je crois que c’est maintenant chose du passé.»

Les Dinos ont perdu leurs cinq matchs contre le Rouge et Or dans leur histoire, dont trois fois en finale de la Coupe Vanier.

«Je suis heureux de les affronter de nouveau, a affirmé DiFonte. Que le meilleur gagne! J’espère que nous aurons notre revanche.»

Le quart des Dinos Adam Sinagra, qui est natif de Pointe-Claire, sait très bien à quel point le Rouge et Or est redoutable.

«Ils savent comment faire fonctionner leur programme, a-t-il dit. Mais on a tendance à amplifier la réalité en donnant l’impression qu’ils sont invincibles. Nous voulons aller sur le terrain et les frapper en plein visage. Nous ne pouvons pas les craindre.

«Nous savons que nous représentons une vraie menace.»