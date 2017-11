RENTON, Wash. — Après avoir joué un match le jeudi soir, le quart des Seahawks de Seattle Russell Wilson a dû passer ses jours de congé supplémentaires à se faire réaligner la mâchoire.

Wilson a raconté vendredi qu’il avait dû porter une prothèse dentaire dans les jours qui ont suivi la victoire de 22-16 des Seahawks face aux Cardinals de l’Arizona afin de réaligner sa mâchoire, résultat d’un plaqué de Karlos Dansby. Wilson a indiqué qu’il avait passé un examen aux rayons X qui s’était avéré négatif.

«C’était comme une attelle pour la bouche, a dit Wilson. Un protecteur buccal pour replacer un peu ma mâchoire, me permettre de bien me sentir et de bien parler à nouveau.»

Wilson a été plaqué par Dansby au troisième quart de la victoire des Seahawks. La NFL a surveillé la manière que les Seahawks avaient géré la situation, craignant une commotion cérébrale, et l’arbitre Walt Anderson avait demandé à Wilson de quitter le terrain pour qu’il soit évalué. Wilson n’était pas resté sur le banc très longtemps.

Le quart a admis qu’il ne se souvenait pas avoir déjà encaissé un tel coup à la mâchoire.

«La ligue fait le nécessaire pour assurer la sécurité des joueurs, a dit Wilson. J’étais correct. Ma mâchoire a été atteinte. Nous avons collaboré et respecté ce que nous devions faire dans cette situation.»

Ce qui était évident, c’est que Wilson avait mal à la mâchoire. Il avait été aperçu sur les reprises en train de bouger sa mâchoire alors qu’il était encore sur le terrain. Wilson a indiqué qu’il a passé la majorité du dernier week-end à manger seulement des liquides. Il a précisé qu’il avait eu besoin de trois jours avant de pouvoir recommencer à manger des aliments solides.

«J’ai vu les images et j’ai été chanceux, a dit Wilson. Le médecin m’a mentionné que si les dommages avaient été plus importants, ils auraient dû me fermer la mâchoire pour lui permettre de guérir. Je suis heureux de ne pas avoir dû faire ça.»