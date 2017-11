MADRID — Si une équipe rivale devait payer la clause libératoire de 700 millions d’euros (834 millions $ US) de Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait potentiellement acheter neuf des 20 équipes dont la valeur est la plus élevée au monde.

Ou le club en aurait assez pour acheter l’ensemble des joueurs de la Major League Soccer.

Il pourrait même s’offrir 5 millions de maillots de Barcelone.

La probabilité que quelqu’un décide de se prévaloir de la clause semble très faible, d’autant plus que cela ne garantirait pas que l’incroyable buteur accepte le transfert de toute façon. Mais après le montant record de 222 millions d’euros (264 millions $) que Paris Saint-Germain a versé à Barcelone pour Neymar, l’équipe tente clairement d’effrayer tous les candidats potentiels.

Le président de Barcelone, Josep Bartomeu, a déclaré que le club avait décidé de faire plus que doubler la clause initiale de Messi de 300 millions d’euros (358 millions $) en raison de ce qui s’est passé avec Neymar.

Les clauses libératoires ne sont pas utilisées dans tous les pays, mais elles sont souvent mises en œuvre pour aider à protéger les clubs et donner aux joueurs le droit de partir moyennant des frais s’ils ne sont pas satisfaits ou souhaitent de meilleures ententes.

Voici un aperçu de ce que 700 millions d’euros peuvent acheter dans le monde du football:

Les meilleurs clubs

Neuf des équipes de football dont la valeur est la plus élevée au monde valent moins que la nouvelle clause au contrat de Messi, selon Forbes.

Selon les classements les plus récents, seulement 11 des 20 clubs les plus riches valent plus de 700 millions d’euros. Parmi les équipes avec une valeur inférieure, on retrouve l’Atletico Madrid, l’AC Milan et le Borussia Dortmund.

Les revenus de Manchester United

Le montant nécessaire pour se prévaloir de la clause libératoire de Messi serait presque l’équivalent de ce que Manchester United génère en revenus en un an.

Le club anglais a dominé un récent classement des clubs qui génèrent les plus importants revenus au football selon la firme comptable Deloitte. Il a généré 515,3 millions de livres (689 millions d’euros) pour la saison 2015-16.

Tous les joueurs de la MLS

Les joueurs des 22 équipes de la MLS ont une valeur sur le marché de 407 millions d’euros (485 millions $), selon le site spécialisé allemand Transfermarkt.com, qui analyse les transferts dans le monde entier.

Cinq équipes d’expansion

La MLS a fixé les frais pour obtenir une équipe d’expansion à 150 millions $ US (125 millions d’euros), ce qui signifie que les propriétaires pourraient obtenir cinq équipes d’expansion avec l’argent déboursé pour acquérir Messi.

Toute la formation de Barcelone

Tous les autres joueurs de l’équipe de Barcelone ont une valeur combinée de 586 millions d’euros (698 millions $) cette saison, selon Transfermarkt.

Les équipes pourraient hypothétiquement faire une croix sur Messi et essayer de signer le reste des joueurs de Barcelone pour beaucoup moins que ce qu’ils auraient à dépenser pour l’attaquant argentin.

Une kyrielle de chandails

Les 700 millions d’euros suffiraient pour s’offrir 5 millions de chandails de Barcelone à un coût de 140 euros (167 $) l’unité.

La réplique officielle coûte 85 euros (101 $), ce qui permettrait un total de plus de 8,2 millions de chandails.