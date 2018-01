BOSTON — Voici cinq moments marquants du match disputé mercredi soir au TD Garden entre le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston.

Un but rapide du Canadien

Comme c’est toujours le cas, Rene Rancourt a effectué une interprétation passionnée des hymnes nationaux et a secoué le poing droit pas moins de quatre fois avant de quitter la patinoire. Mais ce sont les joueurs du Canadien qui ont semblé les plus inspirés, ouvrant la marque à leur premier tentative vers Tuukka Rask, après seulement 31 secondes de jeu. Quarante-huit heures après avoir inscrit ses deux premiers points avec le Canadien, le défenseur Jakub Jerabek a décoché un tir d’une quarantaine de pieds qui a dévié sur Zdeno Chara, posté devant le filet, avant de se faufiler derrière Rask.

Les Bruins sortent de leur torpeur

Pendant les sept premières minutes de jeu, les hommes de Claude Julien ont été les plus efficaces, mais les Bruins ont quand même réussi à égaler la marque avec seulement leur troisième tir du match. David Pastrnak a enfilé son 18e de la saison, complétant une belle pièce à trois avec ses coéquipiers de trio Brad Marchand et Patrice Bergeron. Sur la séquence, il y a eu malentendu derrière le filet du Canadien entre Max Pacioretty et le défenseur Jeff Petry, dont le bâton est demeuré coincé dans la baie vitrée. Pastrnak a profité de cette situation pour glisser la rondelle dans une cage déserte.

L’attaque du Canadien devient inerte

Le premier but des Bruins a semblé leur donner des ailes. Au cours des 12 dernières minutes du premier vingt et jusqu’à 5:56 de la période médiane, le Canadien n’a dirigé aucun tir vers Tuukka Rask. Si le Canadien a pu demeurer dans le match, il le doit à son gardien Carey Price, qui s’est montré solide en plusieurs occasions en deuxième moitié du premier vingt.

Les Bruins brisent l’impasse

La pression continue des Bruins, et une mauvaise passe de Jacob de la Rose en zone adverse, ont permis aux hommes de Bruce Cassidy de rompre l’égalité dès la troisième minute de jeu de la deuxième période. Jake DeBrusk a récupéré la rondelle laissée libre par de la Rose et s’est dirigé vers la zone du Canadien. Il a effectué une passe à David Krejci qui a ensuite remis le disque à Ryan Spooner. Sans difficulté, Spooner a réussi à contourner David Schlemko et a décoché un tir du revers qui a donné contre le patin droit de Jonathan Drouin avant de glisser dans le filet de Carey Price, qui n’y pouvait rien.

Les Bruins assomment le Canadien

Après avoir été à l’origine de ce qui allait devenir le but victorieux, Jacob de la Rose était confortablement assis au banc des punitions quand les Bruins ont inscrit le filet d’assurance à 3:40 de la troisième période. Après que Torey Krug eut presque fendu l’air sur une rondelle libre près du filet de Carey Price, Patrice Bergeron est parvenu à diriger le disque à sa gauche où se trouvait Brad Marchand. Ce dernier n’a eu aucune difficulté à déjouer Carey Price, une fois de plus laissé à lui-même.