OTTAWA — Derick Brassard a inscrit un but et deux mentions d’aide face à son ancienne équipe, et il a aidé les Sénateurs d’Ottawa à doubler les Rangers de New York, 6-3 samedi après-midi.

Matt Duchene et Mark Stone ont tous deux récolté un but et une aide pour les Sénateurs (21-27-9).

Craig Anderson a bloqué 35 tirs pendant que Johnny Oduya, Magnus Paajarvi et Thomas Chabot marquaient les autres filets des vainqueurs.

Les hommes de Guy Boucher ont signé une deuxième victoire d’affilée et totalisent 51 points, le même nombre que le Canadien de Montréal à égalité au 14e rang du classement général de l’Association.

Les deux équipes ont disputé 57 matchs mais le Tricolore rend visite aux Golden Knights de Vegas en soirée.

Le gardien Henrik Lundqvist a connu un après-midi difficile, accordant cinq buts sur 27 tirs avant de céder sa place à Brandon Halverson avec 13 minutes à jouer à la troisième période. Halverson a concédé un but en six tirs.

Michael Grabner, avec un doublé, et Mika Zibanejad ont répliqué pour les Rangers (27-27-5), qui ont subi un troisième revers de suite et perdu 13 de leurs 18 dernières sorties.