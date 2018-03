MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre les Capitals de Washington et le Canadien de Montréal, samedi, au Centre Bell:

Départ canon

À la surprise de tous, c’est le Canadien qui a été l’équipe dominante en début de rencontre face aux Capitals. Alex Galchenyuk a été le premier à se distinguer avec une belle feinte, mais le gardien Philipp Grubauer a été vigilant. Charles Hudon a également cogné à la porte, puis Nikita Scherbak a soulevé la foule avec deux feintes magistrales pour s’offrir de l’espace. Son tir a toutefois été stoppé par Grubauer. Galchenyuk a finalement ouvert la marque à 8:35. Jacob de la Rose a provoqué un revirement dans le coin de la zone des Capitals, puis Galchenyuk a récupéré le disque et s’est avancé seul vers Grubauer, qu’il a déjoué avec une feinte vers son revers.

Les ailes coupées

Brendan Gallagher a cru pendant quelques instants avoir doublé l’avance du Canadien à 9:38. Cependant, les Capitals ont contesté le but, affirmant qu’il y avait eu hors-jeu lors de l’entrée de zone. La reprise a démontré que Paul Byron avait bel et bien devancé le disque et le but a été annulé. Dans le temps de le dire, les Capitals ont obtenu un avantage numérique, puis Evgeny Kuznetsov a créé l’égalité à 11:11 à l’aide d’un tir que Carey Price aimerait sûrement revoir.

Rare bévue de Price

Le gardien du Canadien Carey Price est reconnu comme l’un des meilleurs manieurs de rondelles autour de son filet à travers la LNH. Price a toutefois été coupable d’un excès de confiance qui a mené au deuxième but des Capitals à 14:49 du premier vingt. Price a gardé la rondelle trop longtemps derrière son filet et son coéquipier Jordie Benn n’a pas été en mesure de maîtriser sa remise. Le centre des Capitals Nicklas Backstrom a récupéré le disque, puis a fait la passe à Tom Wilson, fin seul dans le cercle des mises en jeu. Wilson a ensuite déjoué Price d’un tir qui est passé sous le gant du gardien.

On se divertit comme on peut

Avec leurs favoris en retard 4-1 à mi-chemin en deuxième période et alors que le Canadien semblait incapable de générer quoi que ce soit à l’attaque, les partisans ont décidé de se divertir eux-mêmes en faisant la vague pour une rare fois cette saison. Ce n’est probablement pas tant grâce aux encouragements de la foule, mais le Tricolore a réduit l’écart avant la fin du deuxième vingt. Charles Hudon a marqué avec 1,3 seconde à écouler en cadran en déviant habilement un tir de Jordie Benn.

Tourner le fer dans la plaie

Les partisans du Canadien avaient déjà très peu à se mettre sous la dent, mais à défaut de voir toute l’étendue du talent de leur équipe favorite, ils ont pu observer celui des Capitals. Alors que les visiteurs menaient 4-2, ils ont touché la cible deux fois en moins de quatre minutes. Evgeny Kuznetsov a d’abord envoyé au fond du filet la superbe passe de Nicklas Backstrom, lors d’une supériorité numérique, et par la suite, T.J. Oshie a fait dévier un tir de l’ancien du Tricolore Jakub Jerabek pour enfiler son 17e but de la campagne. Les hommes de Claude Julien ont dû terminer la rencontre devant des gradins dégarnis.