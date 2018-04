NEW YORK — Le releveur Tommy Kahnle des Yankees de New York sera tenu à l’inactivité complète pendant dix jours et pourrait rater quelques semaines d’action en raison d’une tendinite aux biceps et à l’épaule droite.

Le gérant Aaron Boone a fait part de la nouvelle jeudi, avant le match contre les Blue Jays de Toronto. Le diagnostic fait suite à un examen d’imagerie par résonance magnétique effectué plus tôt cette semaine.

Le nom du lanceur droitier de 28 ans a été placé sur la liste des joueurs blessés mardi.

Kahnle présente une fiche de 1-0 et une moyenne de points mérités de 6,14 en six sorties cette saison. Aux prises avec des problèmes de vélocité, il a inscrit neuf retraits au bâton mais donné huit buts sur balles en sept manches et un tiers.

Dans un autre ordre d’idées, le joueur de premier but Tyler Austin a été invité à son audience en appel de sa suspension de cinq matchs qui lui a été imposée à la suite de son rôle dans une mêlée générale contre les Red Sox de Boston le 11 avril.

Après avoir rencontré John McHale fils, un adjoint spécial au commissaire Rob Manfred, Austin a fait savoir qu’il en saura davantage d’ici une semaine.

Austin a été suspendu par les autorités du Baseball majeur après avoir foncé en direction du lanceur Joe Kelly qui avait lancé deux fois dans sa direction. Le deuxième lancer de Kelly a atteint Austin sur le côté du corps.

Kelly a été suspendu pour une durée de six matchs et comme Austin, il a décidé d’aller en appel.

Austin, Kelly, le gérant des Red Sox Alex Cora et l’instructeur au troisième but Phil Nevin, des Yankees, ont tous écopé d’amendes.

Quatre joueurs dont les noms étaient inscrits sur la liste des blessés se sont aussi vu imposer des amendes pour être allés sur le terrain pendant la mêlée générale. Ce sont le lanceur CC Sabathia, de Yankees, et les joueurs d’avant-champ Xander Bogaerts, Dustin Pedroia et Marco Hernandez, des Red Sox.