MAGNITOGORSK, Russie — Serron Noel a obtenu deux buts et une aide alors que le Canada a écrasé le Belarus 8-3 au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Jack McBain a aussi connu une soirée de trois points, avec un but et deux mentions d’assistance. Alexis Lafrenière a marqué un but et ajouté une aide, tandis que Raphaël Lavoie, Jared McIssac, Liam Foudy et Ty Dellandrea ont aussi marqué.

Ilya Usov, Alexei Protas et Viktor Masilevich ont répliqué pour le Belarus, qui disputait son premier match du tournoi. Le Canada a maintenant une fiche de 2-0.

Colten Ellis a stoppé 24 lancers pour le Canada. Nikita Tolopilo a amorcé la rencontre pour le Belarus, mais a été retiré après avoir cédé trois fois sur les trois premiers tirs canadiens. Danil Veremeichik a pris la relève, effectuant 20 arrêts.

Le Canada disputera son prochain match dimanche, contre la Suisse.

Dans les autres rencontres à l’affiche, la Finlande a blanchi la France 7-0; les États-Unis ont battu la Suisse 8-5; et la Slovaquie a eu raison de la République tchèque 5-2.