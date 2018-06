BLAINE, Minn. — La PGA fera maintenant un arrêt régulier au Minnesota.

Longtemps le théâtre du Championnat 3M, au niveau senior, le club Twin Cities, en banlieue de Minneapolis, est ajouté à la rotation pour au moins sept ans, à compter de 2019.

L’événement s’appellera l’Omnium 3M. Les dates seront connues le mois prochain, quand la PGA dévoilera son plein calendrier pour l’année à venir.

Le Minnesota héberge un tournoi senior depuis 1993. La dernière édition aura lieu du 3 au 5 août, avec Paul Goydos comme champion en titre.

Le club Twin Cities se trouve à Blaine, à une trentaine de km au nord du centre-ville. Il a été conçu par Arnold Palmer en collaboration avec Tom Lehman, un natif du Minnesota.

Le Minnesota a déjà accueilli des tournois de prestige dont la Coupe Ryder au club Hazeltine à Chaska, en 2016. La compétition y retournera en 2028.

Hazeltine a aussi été le club choisi pour le Championnat de la PGA, en 2002 et 2009, et pour l’Omnium des États-Unis, en 1970 et en 1991.

Chez les dames, l’Omnium des États-Unis a été présenté au club Interlachen à Edina en 2008, six ans après une Coupe Solheim au même endroit.