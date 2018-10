LOS ANGELES — Clayton Kershaw s’est bien relevé d’une contre-performance en brillant pendant sept manches et les Dodgers ont battu les Brewers 5-2, mercredi, prenant ainsi les commandes de la série opposant Los Angeles à Milwaukee, 3-2.

La série de championnat de la Nationale va se poursuivre vendredi soir, au Miller Park. Le gaucher des Brewers Wade Miley, qui a donné un but sur balles à Cody Bellinger pour amorcer le cinquième match, se mesurera à Hyun-Jin Ryu.

Les Dodgers ont ravi la foule de 54 502 personnes, mercredi. Ils sont à un gain d’accéder à la Série mondiale pour une deuxième année de suite. Les Dodgers n’ont pas atteint la Série mondiale deux années de suite depuis 1977 et 1978. L’an dernier, ils avaient été vaincus par les Astros de Houston.

«De revenir à Milwaukee avec une avance de 3-2 plutôt que de tirer de l’arrière 3-2, c’est énorme pour nous, a déclaré Kershaw. Ç’a été une bataille lors de chaque match que nous avons joué contre eux jusqu’à présent. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit différent à leur domicile.»

Les deux formations avaient eu moins de 15 heures pour se reposer, parce que les Dodgers l’avaient emporté en 13 manches la veille, grâce à un simple de Bellinger.

Kershaw était pour sa part frais et dispos, n’allouant qu’un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Il s’est bien ressaisi après avoir connu son plus court départ en carrière en séries, lors du premier duel de cette série de championnat.

«Je ne sais pas si j’étais bien meilleur, mais l’exécution l’était peut-être, a dit Kershaw. J’ai peut-être lancé un peu plus de balles courbes que lors du premier match.»

Les Dodgers ont marqué tous leurs points de la cinquième à la septième, notamment avec quatre simples d’un point. Celui de Yasiel Puig a porté le score à 3-1, en sixième.

Austin Barnes, Max Muncy et Justin Turner ont aussi logé des balles en lieu sûr pour un point. Brian Dozier a ajouté un optionnel.

Kershaw a retiré neuf frappeurs au bâton, n’allouant qu’un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré 13 frappeurs de suite à compter du dernier retrait de la troisième.

À sa sortie précédente, il a donné cinq points et six coups sûrs en trois manches et les Brewers ont gagné 6-5.

Le premier point des visiteurs est venu d’un double de Lorenzo Cain au pied du champ centre, en troisième. Curtis Granderson a cogné un double d’un point en neuvième.

Christian Yelich, voltigeur étoile des Brewers, qui est passé près de la Triple couronne cette saison, a connu une soirée de 0 en 4. Son rendement dans cette série est 3 en 20, sans point produit.

Brandon Woodruff a alloué trois points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a disposé de huit frappeurs sur des prises.

«Nous sommes dans une bonne position, a laissé savoir Counsell. Nous retournons à domicile et pour moi, c’est une position de force.»