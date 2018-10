NEW YORK — Mats Zuccarello et Mika Zibanejad ont tous les deux enfilé l’aiguille deux fois et les Rangers de New York ont mis fin à une série de deux revers en battant les Panthers de la Floride 5-2, mardi soir.

Kevin Hayes a aussi fait bouger les cordages pour les Rangers, qui ont obtenu une troisième victoire cette saison. Neal Pionk s’est fait complice de deux filets des siens alors qu’Alexandar Georgiev a stoppé 36 tirs.

Vincent Trocheck et Mike Hoffman ont répliqué pour les Panthers, qui ont porté à 1-3-3 même s’ils ont mené chacun de leurs matchs cette saison. Jonathan Huberdeau a récolté deux mentions d’assistance.

Georgiev a amassé une première victoire cette saison à sa deuxième apparition. Le gardien russe a hérité du poste de second à Henrik Lundqvist après avoir pris part à 11 matchs de suite pour conclure la saison 2017-18.

Michael Hutchinson a effectué 15 arrêts pour les Panthers.

Les Rangers ont marqué deux buts en avantage numérique et un autre en désavantage numérique.