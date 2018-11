RALEIGH, N.C. — Cam Atkinson a réussi un tour du chapeau en plus d’ajouter une aide et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Hurricanes de la Caroline 4-1, samedi soir.

Atkinson a marqué au moins un but dans un quatrième match de suite et les Blue Jackets ont triomphé pour une cinquième fois en six parties.

Artemi Panarin a préparé trois buts des Blue Jackets, qui ont mis fin à une série de six revers contre des équipes rivales de la section Métropolitaine.

Sergei Bobrovsky a bloqué 30 rondelles pour inscrire la victoire à sa fiche.

Sebastian Aho été l’unique marqueur des Hurricanes, qui avaient réduit l’écart 2-1 en deuxième période avant que Zach Werenski et Atkinson aident les Blue Jackets à se distancer.

Scott Darling a cédé quatre fois en 24 tirs devant la cage des Hurricanes.