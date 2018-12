VANCOUVER — Ryan Suter et Jason Zucker ont marqué dans un intervalle 55 secondes en avantage numérique en deuxième période et ils ont propulsé le Wild du Minnesota vers une victoire de 3-2 face aux Canucks de Vancouver, mardi.

Cette victoire a permis au Wild de mettre fin à une série de trois défaites, tandis que les Canucks ont encaissé un 12e revers en 13 sorties.

Zach Parise a aussi touché la cible pour le Wild, qui a été 3-en-3 en avantage numérique. Mikael Granlund a récolté des aides sur les buts de Suter et Zucker.

Josh Leivo et Tyler Motte ont répliqué pour les Canucks. Leivo a été acquis des Maple Leafs de Toronto lundi en retour de l’attaquant Michael Carcone et il a touché la cible sur son premier tir avec sa nouvelle équipe.

Devan Dubnyk a effectué 29 arrêts devant le filet du Wild. À l’autre bout de la patinoire, Anders Nilsson a cédé trois fois contre 28 tirs.

Note aux lecteurs: Version corrigé. Le deuxième but du Wild a finalement été accordé à Ryan Suter, et non Jason Zucker.