La Commission des finances de la Ville de Montréal examinera un moyen de réduire les taxes des organismes à but non lucratif (OBNL) locataires d’un immeuble non résidentiel.

Présentement ces organismes ne peuvent être exemptés de payer leurs taxes municipales comme c’est le cas pour les OBNL propriétaires d’un immeuble ou ceux qui occupent un bâtiment municipal.

«Ce qu’on demande c’est que les OBNL qui sont locataires puissent être exemptés», a indiqué mardi la conseillère de Projet Montréal, Laurence Lavigne Lalonde. La Ville a un programme pour aider ces organismes, mais puisque c’est 7 % du loyer seulement, il faut payer un loyer de près de 72 000$ annuellement pour avoir droit au maximum de 5 000 $.»

1M$ La Ville de Montréal dépense annuellement près de 1M$ dans un programme qui vise à aider les OBNL à payer leurs taxes.

Si l’administration Coderre a accepté d’étudier la fiscalité des OBNL, celle-ci a refusé de doubler dès maintenant le montant maximal du programme d’aide, comme le proposait également l’opposition. «Je trouve ça un peu décevant qu’on ne sente pas l’urgence pour les organismes», a déploré le conseiller du district Mile-End, Richard Ryan.

Au conseil municipal lundi soir, deux citoyens ont d’ailleurs dit peiner à payer «plusieurs dizaines de milliers de dollars de taxes» transférés par leur propriétaire, disant que le programme d’aide était insuffisant.

«Nous dépensons tout près de 1 M$ pour ce programme. Est-ce que ça peut être amélioré? Je pense que tous aimeraient pouvoir le faire, mais ça doit se faire tout en respectant nos capacités financières», leur a répondu le responsable des finances au comité exécutif, Pierre Desrochers.