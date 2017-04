OTTAWA — L’une des promesses électorales des libéraux ayant le plus attiré l’attention est sur le point de se concrétiser: la légalisation de la marijuana.

Ce changement de politique est loin d’être minime, bien au contraire. Il sous-tend des effets profonds sur la culture canadienne, les dispositions régissant la santé publique et la sécurité frontalière, mais aussi sur les relations internationales, notamment.

Et c’est jeudi que tout commence.

Les ministres canadiens de la Justice, de la Santé et de la Sécurité publique — respectivement Jody Wilson-Raybould, Jane Philpott et Ralph Goodale — seront de ceux qui présenteront l’une des mesures législatives les plus attendues de l’histoire canadienne récente.

Les projets de loi sur la marijuana — il devrait y en avoir plusieurs — comprendront des mesures pour faire face aux enjeux entourant la légalisation, notamment des indications quant aux quantités limites autorisées pour possession, des restrictions liées à l’âge et aux fournisseurs et des règles en matière de marketing. Des pénalités plus sévères pour la vente de cannabis aux personnes mineures ainsi que pour la conduite avec facultés affaiblies par la drogue pourraient aussi être prévues dans le document.

L’obligation pour les producteurs de marijuana de vendre leur produit dans des emballages neutres pourrait aussi être à l’ordre du jour, à en croire des sources consultées par La Presse canadienne.

Certaines dispositions du projet de loi viseraient par ailleurs à promouvoir la sensibilisation aux enjeux reliés à la drogue, étant donné l’objectif mis de l’avant par les libéraux: celui de rendre la marijuana moins accessible aux jeunes.