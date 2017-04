HALIFAX — La campagne électorale officieuse qui bat son plein depuis quelques semaines en Nouvelle-Écosse sera suspendue cette semaine alors que l’Assemblée législative reprend ses travaux pour la session du printemps.

Le gouvernement libéral déposera son budget jeudi, mais le premier ministre Stephen McNeil pourrait ensuite déclencher des élections générales dès le lendemain, pour un scrutin le 30 mai. Les dernières élections générales en Nouvelle-Écosse ont eu lieu il y a trois ans et demi, en octobre 2013.

Les trois partis représentés à la législature font déjà campagne depuis sept semaines. Le gouvernement libéral, de son côté, distribue des millions en programmes depuis le début du mois de mars.

Dans une entrevue lundi, le leader du gouvernement en Chambre, Michel Samson, a refusé de préciser l’ordre du jour du gouvernement pour la session du printemps — au-delà du débat sur le budget. Le gouvernement souhaite cependant faire adopter cette semaine en troisième lecture son projet de loi visant à améliorer l’accessibilité dans la province pour les personnes handicapées à mobilité réduite.

Le projet de loi avait été tabletté l’automne dernier à la suite du feu nourri de critiques provenant des organismes de personnes handicapées. Un comité parlementaire a finalement adopté lundi un projet de loi modifié à la suite de consultations menées le mois dernier. Ce projet prévoit que la province sera pleinement accessible d’ici 2030.

Les modifications ont été saluées par une coalition de 35 organismes représentant des personnes handicapées, qui espèrent maintenant que l’Assemblée législative adoptera le projet de loi cette semaine, «après plus de 15 ans d’attente».

Mais Chris d’Entremont, le leader de l’opposition conservatrice en Chambre, précise que le projet de loi modifié devra d’abord être présenté au caucus de son parti avant d’être adopté en troisième lecture. «Si quelqu’un me dit que des élections seront déclenchées samedi, alors on pourrait laisser passer le projet de loi. Mais si on ne me dit pas ce qui se passera après samedi, je ne vois pas ce qui presse tant.»

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Gary Burrill, croit quant à lui que les jeux sont faits. «Les libéraux de McNeil (…) sont en fin de mandat. Tout indique que cette session sera très courte et qu’on sera en élections très bientôt.»