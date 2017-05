Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Inondations à Pierrefonds et à l’île Bizard

La rivière des Prairies est sortie de son lit, mercredi matin, inondant plusieurs rues et résidences de Pierrefonds et de l’île Bizard dans le nord-ouest de Montréal. Plusieurs autres régions de la province sont aussi touchées par la montée des eaux.

2) Projet Montréal veut créer un parc national dans Pierrefonds-Ouest

Alors que se poursuit mardi la consultation publique de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur l’avenir de Pierrefonds-Ouest, où des promoteurs veulent bâtir 5500 nouveaux logements, Projet Montréal propose que les anciennes terres agricoles de l’endroit contribuent plutôt à créer un parc national.

3) Québec veut encadrer les programmes de fidélité

Le Québec emboîte le pas à l’Ontario et encadrera les programmes de fidélité tels Air Miles, afin d’interdire notamment l’expiration des points.

4) Les libéraux nient avoir offert un comté à Yves Francoeur

Le Parti libéral du Québec nie avoir fait une démarche officielle dans le but de recruter le président du syndicat des policiers de Montréal, Yves Francoeur. M. Francoeur est au centre d’une véritable tempête politique depuis une semaine. Le policier syndicaliste a déclaré jeudi sur les ondes du 98,5FM que deux députés libéraux avaient échappé à la justice en raison de leur allégeance politique.

5) ALÉNA: les bienfaits illustrés par un hamburger

Juste avant l’heure du dîner à Washington, mardi, un député canadien a tenté de démontrer les bienfaits de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) devant des étudiants universitaires en utilisant leur estomac et en leur disant que l’annulation de l’accord pourrait leur causer une indigestion — au sens figuré.