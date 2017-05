Le corps de Mike Gagnon, 37 ans, a été retrouvé vers 16h lundi sur les berges de la rivière Sainte-Anne, à la suite de recherches qui ont duré toute la journée

« C’est l’hélicoptère de la Sûreté du Québec qui a aperçu la victime à environ 500 mètres de l’endroit où la voiture a sombré. Il a été héliporté à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts où il a été formellement identifié », explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton.

Au moment d’écrire ces lignes, la Sûreté du Québec affirmait ne pas avoir encore retrouvé le corps de la petite Daphnée, 2 ans, emportée elle-aussi dans la rivière lors de la tragédie.

Rappelons que dimanche soir vers 18 h, une voiture était emportée par le courant de la rivière Sainte-Anne après que ses occupants aient emprunté un chemin forestier afin de rejoindre la route principale de Saint-Joseph-des-Monts dans le but de venir en aide à des amis qui étaient embourbés.

C’est alors que le véhicule se serait mis à flotter, forçant ainsi les occupants du véhicule à trouver refuge sur le toit. Toutefois, la force du courant aurait fait renverser la voiture, jetant les occupants à l’eau. Kim Laflamme a réussi à s’agripper à des branches pour regagner les berges. Malheureusement, sa fille et son conjoint n’ont pas eu la même chance.

Présence des élus

Ce n’est pas la première fois que la rivière Sainte-Anne fait des victimes. Rappelons qu’en août 2015, Julien Imbeault, un pêcheur habitué du secteur avait été emporté par le courant anormalement élevé de la rivière Sainte-Anne. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Le ministre responsable de la Gaspésie, Sébastien Proulx, s’est rendu sur les lieux du drame en compagnie du député de Gaspé, Gaétan Lelièvre ainsi que le préfet Allen Cormier et le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. « C’est un drame horrible et épouvantable. Nos pensées vont aux familles et aux gens qui sont touchés par ce drame-là, a lancé Sébastien Proulx. Il faut prendre soin de soi et des gens autour de nous et apprendre à travailler ensemble. »

Le ministre a également rappelé l’importance de respecter les consignes des services d’urgence dans des situations exceptionnelles comme celles dont vit le Québec depuis quelques jours.

« Le Québec vit des moments difficiles mais cette fois-ci, on vit des décès. Ça donne une toute autre envergure. On sent que les gens sont peinés et solidaires ici à Sainte-Anne-des-Monts. J’apprécie la venue rapide du ministre. Il n’est pas question de partisanerie. Nous travaillons tous ensemble », a lancé le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre.

Quand à Allen Cormier, il a exprimé sa grande tristesse. « C’est toute la population qui porte ce deuil. Ça rappelle de douloureux souvenirs. Au moins, nous sommes bien supportés au niveau de la Croix-Rouge et des services d’urgences. Nous vivons une grande solidarité malgré tout. »