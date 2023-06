Nombre record de passages pour le REV Saint-Denis

Le REV Saint-Denis a atteint un nombre record de 10 000 passages en une journée! 🎉



Si on veut que les gens choisissent le transport actif, il faut leur offrir des options efficaces, confortables et sécuritaires comme le REV. Et c’est exactement ce qu’on fait!#polmtl https://t.co/p4H9bzTnXO