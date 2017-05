SUR LE RADAR: Justin Trudeau au G7, et le nouveau chef du Parti conservateur bientôt connu

L’imprévisibilité de Donald Trump, et l’incertitude entourant sa présidence, seront sans nul doute de nouveau au coeur des rencontres à l’international de Justin Trudeau, sur les fronts de l’économie et du combat contre le terrorisme. La fin de semaine prochaine, les projecteurs seront aussi sur les conservateurs fédéraux, qui désigneront leur nouveau chef. Est-ce que Maxime Bernier remportera son pari?

1. Justin Trudeau à la réunion de l’OTAN et au Sommet du G7

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra à Bruxelles afin de participer à la réunion des dirigeants de l’OTAN, le 25 mai, avant de prendre la route pour Taormine, en Italie, où se tient les deux jours suivants le 43e Sommet des dirigeants du G7. Il ira ensuite à Rome et à la Cité du Vatican.

À la réunion de l’OTAN, il sera notamment question du combat contre le terrorisme et de la répartition des responsabilités au sein de l’alliance.

Au cours de cette première visite officielle en Italie, M. Trudeau doit notamment discuter de la ratification de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne. Une délégation commerciale organisée par la Chambre de commerce italo-canadienne accompagnera le premier ministre Trudeau pendant sa visite bilatérale officielle à Rome.

À la Cité du Vatican, le premier ministre Trudeau sera reçu pour la première fois en audience par le pape François.

2. Philippe Couillard en Israël

Le premier ministre Philippe Couillard dirige une mission multisectorielle du Québec en Israël et en Cisjordanie. Jeudi, il rencontrera le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, au terme d’une mission axée d’abord sur l’innovation, mais qui lui aura aussi permis d’échanger avec les leaders politiques de la région.

Dimanche, M. Couillard a déclaré que le Québec pourrait contribuer à assurer le succès de la reprise éventuelle du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens.

Jérusalem se prépare à accueillir dans les prochains jours un grand allié d’Israël, le président des États-Unis, Donald Trump, qui a promis de relancer les discussions entre Israéliens et Palestiniens. Le drapeau américain flotte un peu partout dans la ville.

M. Couillard avait aussi dit la semaine dernière souhaiter pouvoir éveiller l’intérêt du premier ministre Nétanyahou pour l’innovation québécoise. Israël est considéré comme le paradis des «start-ups» et le champion de l’innovation appliquée à la commercialisation.

3. Le chef du Parti conservateur désigné

Le nouveau chef du Parti conservateur sera connu la fin de semaine prochaine. Le scrutin postal se clôturera le 27 mai à l’occasion du congrès à la chefferie du Parti conservateur du Canada, à Toronto.

On s’attend à ce que le vainqueur ne soit pas connu avant plusieurs tours, surtout compte tenu que l’un des favoris de la course, Kevin O’Leary, a retiré sa candidature. Il a offert son appui à un autre favori, Maxime Bernier, mais il est improbable que le Québécois l’emporte dans les premiers tours de scrutin, ses positions étant polarisantes au sein du parti.

On considère que parmi les autres candidats qui ont des chances de l’emporter figurent l’ancien président de la Chambre des communes, Andrew Scheer, ou encore l’ancien ministre des Anciens combattants, Erin O’Toole.

4. Les audiences de la Commission Chamberland se poursuivent

Le juge Jacques Chamberland, qui préside l’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, a commencé à entendre un deuxième témoin à la fin de la semaine dernière: Iad Hanna, un policier du SPVM qui a également travaillé aux affaires internes, parfois avec l’enquêteur Normand Borduas.

M. Hanna, qui doit poursuivre son témoignage, mardi, semble apporter un son de cloche différent de celui de son collègue.

5. Une semaine de hockey chargée

Le tournoi de la Coupe Memorial, qui doit couronner la meilleure équipe de hockey junior au pays, se déroule à Windsor jusqu’au 28 mai. Les Sea Dogs de Saint-Jean, champions de la LHJMQ, feront la lutte aux Spitfires de Windsor, équipe hôte, les Otters d’Erie, et les Thunderbirds de Seattle.

On connaîtra aussi pendant la semaine les finalistes de la Coupe Stanley, alors que se concluront la série opposant les Sénateurs d’Ottawa aux Penguins de Pittsburgh et celle mettant aux prises les Predators de Nashville et les Ducks d’Anaheim.