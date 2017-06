QUÉBEC — Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, effectue un virage et annonce qu’il bonifie l’enveloppe budgétaire dédiée à l’aide alimentaire dans les écoles secondaires.

La semaine dernière, M. Proulx avait pourtant défendu la décision de son gouvernement d’ajuster le financement en raison des changements dans l’indice qui permet d’octroyer du soutien alimentaire aux écoles.

Certaines écoles auparavant considérées comme défavorisées ne le sont plus, et n’ont plus nécessairement besoin de soutien, avait-il dit.

Mardi, M. Proulx a affirmé qu’il rendra accessible dès septembre l’aide alimentaire aux écoles cotées 8, du jamais vu, selon lui. L’allocation était déjà disponible pour les écoles cotées 9 et 10, ces dernières étant considérées comme les plus défavorisées.

Le nombre d’élèves touchés par cette mesure passera d’environ 60 000 à 93 000 en septembre.

Le ministre a ainsi dit en point de presse que la bonification de l’aide alimentaire fait partie de son plan pour augmenter la réussite dans les écoles, parce que «ça fait partie de la réussite scolaire d’avoir le ventre plein».