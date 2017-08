MONTRÉAL — La Défense nationale vient de lancer l’opération Nanook 2017 qui se poursuivra jusqu’au 27 août prochain.

Elle va se dérouler au Nunavut et dans le nord du Labrador.

Des membres de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale canadienne seront entre autres de la partie.

L’opération Nanook a lieu chaque année depuis 2007.

Elle vise notamment à améliorer la façon dont les marins, les soldats et les aviateurs canadiens travaillent dans un climat arctique et à trouver les moyens les plus efficaces pour réagir aux problèmes de sécurité en région nordique.

Le nombre de participants fluctue d’une fois à l’autre en fonction des exercices planifiés.

En 2016, quelque 850 personnes — militaires et non-militaires — s’étaient jointes à l’opération Nanook qui avait eu lieu au Yukon et au Nunavut du 21 août au 2 septembre.

Elles avaient entre autres effectué des exercices de recherche et de sauvetage en plus de participer à des combats simulés.

Elles avaient également pu apprendre comment réagir en cas de séisme.