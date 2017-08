MONTRÉAL — Des dizaines de milliers d’abonnés d’Hydro-Québec étaient plongés dans le noir, mardi après-midi, après le passage d’orages violents notamment dans le sud du Québec.

En fin d’après-midi, plus de 63 000 foyers de la région de Montréal n’avaient plus d’électricité, alors qu’ils étaient plus de 29 000 en Montérégie.

Dans la région de Lanaudière, on dénombrait au moins 14 000 clients qui manquaient de courant.

Dans l’ensemble du Québec, ce sont plus de 115 000 abonnés d’Hydro-Québec qui avaient perdu l’électricité.

Environnement Canada a émis mardi matin une veille d’orages violents dans ces régions du sud du Québec, tout comme dans les Laurentides, à Québec, en Mauricie et dans le Centre-du-Québec.

Ces orages violents «peuvent produire des rafales causant des dommages, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte», a prévenu l’organisme fédéral.

Une veille de tornade était même en vigueur pour la région de Gatineau.

Sur son site internet, Hydro-Québec a signalé que «les conditions étaient propices à la formation d’orages dangereux pouvant produire des rafales causant des dommages, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte, cet après-midi et en début de soirée».

La société d’État dit suivre de près la situation.