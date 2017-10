OTTAWA — Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, s’est dit prêt à placer ses actifs dans une fiducie sans droit de regard si la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique le lui recommandait.

Il a cependant assuré, lundi, en marge d’une conférence de presse dans la région de Toronto, qu’il avait suivi toutes les règles éthiques en choisissant de ne pas le faire.

Les révélations du quotidien The Globe and Mail sur la situation financière de l’ancien de Bay Street ont porté ombrage à l’annonce de la baisse d’impôt des petites et moyennes entreprises.

Au départ, le premier ministre Justin Trudeau n’a pas voulu céder sa place à Bill Morneau, même si les journalistes demandaient à entendre celui-ci s’exprimer au micro.

Au second reporter qui a voulu adresser sa question au ministre des Finances, il a justifié son refus en faisant valoir que c’était, pour son interlocuteur, une «occasion de parler au premier ministre».

Le ministre Morneau s’est finalement présenté au micro et affirmé qu’il avait pleinement collaboré avec la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique pour s’assurer que tout était en règle.

Le député torontois n’était pas en Chambre lundi pour répondre au barrage de questions en provenance des banquettes de l’opposition.

Les conservateurs et les néo-démocrates ont multiplié les salves, cherchant à dépeindre le grand argentier du pays comme un multimillionnaire déconnecté de la classe moyenne qu’il dit défendre.

Il faut dire que c’est la seconde fois en l’espace de quelques jours à peine que Bill Morneau se retrouve sur la sellette.

La semaine passée, CBC a rapporté qu’il avait attendu deux ans avant d’informer la commissaire qu’il était partenaire d’une compagnie qui possède et gère une villa en France.