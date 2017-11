MONTRÉAL — Bien qu’il n’y ait eu qu’une faible progression du nombre de femmes élues lors des dernières élections municipales, plusieurs représentantes du sexe féminin ont décroché des postes clés, ce qui permettra d’accroître la visibilité des femmes en politique au cours des quatre prochaines années.

C’est le constat qui a émané d’une table ronde sur la place des femmes en politique municipale organisée mercredi matin à Montréal par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en collaboration avec le magazine Premières en affaires.

Selon des données compilées par le groupe Femmes, politique et démocratie, la proportion de femmes élues à un poste de conseillère municipale a atteint 34,5 pour cent le 5 novembre dernier, ce qui représente une mince progression de 2,5 points depuis les élections municipales de 2013.

Quant à la proportion de femmes mairesses, elle a grimpé à 18,8 pour cent, un léger bond depuis 2013, alors que 17,3 pour cent des mairies québécoises étaient dirigées par des femmes. En somme, le pourcentage de femmes élues sur des conseils municipaux n’a avancé que de 2,4 pour cent depuis les élections de 2013.

Des chiffres décevants, mais qui cachent une réalité beaucoup plus nuancée, croit Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et ex-présidente de l’UMQ.

«On a des femmes mairesses dans des villes très populeuses», souligne Mme Roy, qui participait à la table ronde animée par Marie Grégoire, aux côtés de Doreen Assad, mairesse de Brossard, et Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup.

On pense bien sûr à Valérie Plante, qui a causé la surprise en remportant la mairie de Montréal, mais aussi à Josée Néron au Saguenay et à Sylvie Parent à Longueuil.

«Elles sont dans des pôles médiatiques, insiste-t-elle. Donc on va les voir beaucoup, même si le 2 pour cent (de hausse des élues féminines) n’est pas si élevé que ça.»

Une vision que partage Marie Grégoire, ex-députée adéquiste qui porte aujourd’hui le chapeau d’éditrice du magazine Premières en affaires, qui consacre un numéro hors série à la présence des femmes sur la scène municipale.

«L’élection du 5 novembre est importante parce qu’il y a de nouveaux modèles avec plus de visibilité qui vont pouvoir, pendant les quatre prochaines années, inspirer des femmes qui se demandent si peut-être ça pourrait être une place pour elle», estime-t-elle.

«Ça va donner davantage de visibilité à la prise de position et à la façon de gérer des femmes en politique.»

Pour Pascale Navarro, l’auteure de l’essai «Les femmes en politique changent-elles le monde?», la place des femmes en politique a tout simplement été hissée au rang d’enjeu électoral depuis l’élection de Justin Trudeau. Un gain considérable, juge-t-elle.

«On ne peut plus faire d’élections sans parler de parité, on ne peut plus faire de campagne électorale sans aborder cette question», se réjouit-elle.