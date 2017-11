YARMOUTH, N.-É. — Des centaines de petits bateaux ont pris le large aux aurores, mardi, sur les côtes de la Nouvelle-Écosse, pour l’une des plus lucratives récoltes halieutiques au pays: la pêche aux homards.

Le ministère fédéral des Pêches et des Océans estime que 1500 bateaux ont pris le large mardi dans l’obscurité du petit matin d’automne — soit sensiblement le même nombre que l’an dernier. Selon la porte-parole, Debbie Buott-Matheson, on parle de 5200 capitaines et membres d’équipage, en plus des flottilles de Pêches et Océans Canada qui supervisent l’opération et assurent la sécurité des marins pêcheurs.

La mise à l’eau des casiers à homards avait été reportée d’une journée cette année à cause des forts vents, mais selon Mme Buott-Matheson, aucun incident n’était signalé mardi. Les homardiers pourront remonter leurs cages à compter de 00h01, mercredi.

L’an dernier, les pêcheurs canadiens avaient ramené 30 500 tonnes de homard, pour une valeur totale de 493 millions $, vraisemblablement la deuxième meilleure récolte de leur histoire, après celle de 2015-2016 (567 millions $). Plus de 60 pour cent de ces prises sont faites en Nouvelle-Écosse.

Mme Buott-Matheson rappelle que cette opération peut être déterminante pour les pêcheurs, qui peuvent souvent assurer en peu de temps leur gagne-pain pour l’année.

Geoff Irvine, directeur du Conseil canadien du homard, croit que le convoité crustacé pourrait profiter dès cette année de l’élimination des tarifs douaniers de huit pour cent imposés jusqu’ici aux exportations vers l’Europe, en vertu du nouvel Accord économique et commercial global.

Note aux lecteurs: Ceci est une version corrigée. La version précédente contenait une erreur dans le nombre de tonnes pêchées l’an dernier.