Québec a dévoilé sa stratégie pour les enfants de moins de 8 ans, mardi, une stratégie qui prévoit notamment la mise en place d’un «dossier numérique unifié» sur l’enfant qui le suivra tout au long de son parcours scolaire, afin d’assurer une transition harmonieuse à tous les niveaux.

La stratégie, à laquelle Québec dit consacrer 1,4 milliard $ d’ici 2022, inclut aussi un soutien aux organismes communautaires qui sont aptes à joindre les enfants qui ne fréquentent pas les services de garde, notamment ceux qui sont issus de l’immigration ou qui proviennent de milieux défavorisés.

Elle permettra également d’offrir aux élèves du préscolaire le dépistage des troubles de la vue, à l’école même.

Québec se donne aussi comme objectif de permettre à tous les enfants d’acquérir les compétences essentielles en lecture, en écriture et en mathématiques à la fin de la 2e année du primaire.

Il veut aussi poursuivre le déploiement des classes de maternelle 4 ans, particulièrement dans les milieux défavorisés.

Il promet aussi l’accès à un plus grand nombre de livres au préscolaire et au premier cycle du primaire.

Il promet également un dépistage précoce des difficultés de l’enfant, grâce à l’ajout d’orthophonistes, d’ergothérapeutes et d’orthopédagogues dans les écoles primaires.

Et même dans les services de garde éducatifs, Québec promet plus de ressources pour dépister les enfants qui éprouvent des difficultés et les accompagner.

Des mesures sont également prévues pour l’accompagnement des parents et pour mobiliser l’entourage des enfants.

Quelque 800 000 enfants sont dans cette tranche d’âge au Québec.