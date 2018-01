SHERBROOKE, Qc — Les jurés au procès criminel de trois hommes relativement au déraillement de train mortel survenu à Lac-Mégantic en 2013 tenteront de nouveau vendredi de s’entendre sur un verdict, au neuvième jour de leurs délibérations.

Les 12 jurés ont commencé à discuter des possibilités de verdicts jeudi dernier. Ils doivent rendre trois verdicts unanimes, un par accusé.

Ils ont indiqué au juge Gaétan Dumas, mardi après-midi, être dans une impasse quant à la détermination de la culpabilité des trois accusés.

Le magistrat leur a demandé de continuer à essayer.

Le juge avait lu plus tôt dans la salle d’audience une lettre des jurés dans laquelle ils lui demandaient ce qu’il allait arriver s’ils sont incapables de s’entendre sur des verdicts unanimes.

Les trois accusés dans cette affaire — le chef de train Thomas Harding, le contrôleur ferroviaire Richard Labrie et le directeur des opérations de la Montreal Maine and Atlantic (MMA) au Québec, Jean Demaître — ont plaidé non coupables aux accusations de négligence criminelle qui ont été portées contre eux.

Celles-ci ont été déposées après qu’un train de 72 wagons de pétrole brut eut déraillé au petit matin le 6 juillet 2013. Il a explosé et enflammé le centre-ville de Lac-Mégantic, tuant 47 personnes sur son passage.