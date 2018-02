Les poursuites pénales fédérales intentées à la suite du déraillement de train de Lac-Mégantic ont connu leur dénouement lundi alors que plusieurs personnes ont plaidé coupables devant le tribunal: parmi elles, le chef de train Thomas Harding a reçu une peine de prison de six mois avec sursis et des amendes de 1,25 million $ ont été imposées à différentes parties.

L’entreprise ferroviaire Montreal Maine and Atlantic (MMA) Canada a plaidé coupable et s’est vu imposer l’amende maximale prévue, soit 1 million $ pour des violations à la Loi sur les pêches, lundi au palais de justice de Lac-Mégantic.

Cinq dirigeants de l’entreprise MMA devront payer des amendes de 50 000 $ pour des violations à la Loi sur la sécurité ferroviaire, soit le montant maximal prévu, pour un total de 250 000 $.

Lundi, le gouvernement fédéral a annoncé que la somme de 250 000 $ sera remise au fonds communautaire géré localement, Fonds Avenir Lac Mégantic, en soutien à la communauté. Normalement, ces amendes doivent être payées au gouvernement du Canada.

Le chef de train, Thomas Harding, a eu comme sanction une peine de prison de six mois à purger dans la communauté. Le contrôleur ferroviaire Richard Labrie a été acquitté.

Les accusations ont été portées par le Service des poursuites pénales du Canada contre plusieurs personnes, notamment des hauts représentants de Montreal Maine and Atlantic Canada et de Montreal Maine and Atlantic Canada Railway, pour violation des obligations en vertu de la Loi sur les pêches et la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Ces accusations portées par le Service des poursuites pénales du Canada se sont déroulées dans le cadre d’un processus séparé des accusations de négligence criminelle causant la mort déposées contre Thomas Harding, Jean Demaître et Richard Labrie. Celles-ci se sont conclues en janvier par l’acquittement des trois hommes.