SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Si les résidants du centre du pays se sont réveillés en plein automne, lundi matin, certains Terre-Neuviens ont été replongés en hiver.

Un fin couvert blanc était visible lundi matin dans la région de Gander et de Saint-Jean, où le mercure est descendu jusqu’à -1 degré Celsius — et à environ -7° C, en comptant le facteur éolien. Après un hiver particulièrement froid et enneigé sur l’île, le saut du lit a été un peu désespérant pour plusieurs.

On prévoyait jusqu’à cinq centimètres pour la péninsule nord de Terre-Neuve, alors que les prévisions pour la côte ouest de l’île atteignaient jusqu’à 10 centimètres.

À Saint-Jean, des parties de balle-molle étaient reportées lundi à cause du froid, et les gens ont ressorti leur manteau d’hiver pour sortir le chien. Plusieurs ont écrit «4 juin?» sur la neige collée dans le pare-brise de leur véhicule.

Brian Walsh, météorologiste au sein de l’entreprise PAL Aerospace, confirme que de telles conditions extrêmes sont rares à cette période-ci de l’année — à 17 jours du début de l’été, quand même. En fait, l’aéroport de Saint-Jean n’avait pas enregistré de neige en juin depuis 22 ans.

En prenant en compte le facteur éolien, il faisait -6,2° dimanche soir à Saint-Jean, et il avait fait -8° pendant la nuit. Ailleurs dans les provinces de l’Atlantique, il ne faisait pas beaucoup plus chaud: Halifax a connu des températures d’environ -1°C, Charlottetown 1° et Fredericton 2°, mais ces endroits ont au moins été épargnés par la neige.

Cette dernière chute de neige dans l’île de Terre-Neuve survient près de deux semaines après qu’une tempête de fin de printemps a recouvert des voitures sous la neige, fermé plusieurs écoles et largué plus de 35 centimètres de neige à l’aéroport international de Gander. Un 24 mai.

Des vents forts du nord-est soufflaient à 80 km/h et la température oscillait autour de -2°C à Gander, lundi, rappelant une tempête de mai en 2013 qui avait apporté plus de… 69 centimètres de neige.