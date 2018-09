MONTRÉAL — Trois jours après la tornade qui a soufflé dans la région de la capitale fédérale, Ottawa n’était toujours pas en mesure, lundi, de garantir que son programme d’aide financière pourrait venir aider les deux provinces touchées par le phénomène destructeur.

L’Accord d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) permettrait d’octroyer une première tranche de quelque 25 millions $ au Québec, soit 3,12 $ par habitant. L’Ontario pourrait de son côté bénéficier de près de 43 millions $.

Toutefois, l’attaché de presse du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, a indiqué qu’il n’était pas en mesure de dire si l’AAFCC sera applicable aux récents événements de Gatineau et d’Ottawa. En entrevue avec La Presse canadienne lundi après-midi, Scott Bardsley a ajouté qu’il était trop tôt pour spéculer, et qu’aucune demande officielle d’aide n’avait été formulée par l’une ou l’autre des provinces touchées.

Le ministre Goodale visitera d’ailleurs mardi matin les endroits touchés par la tornade de vendredi. Il doit examiner les efforts de rétablissement, rencontrer les premiers intervenants et les bénévoles.

Lundi, le gouvernement fédéral a fourni des services de géocartographie aux gouvernements du Québec et de l’Ontario.

À la période des questions, Ralph Goodale a assuré que «le gouvernement du Canada a été en communication constante avec les autorités provinciales et municipales pendant la fin de semaine afin de s’assurer que toute l’aide fédérale requise leur soit fournie immédiatement».

Les partis de l’opposition ont réclamé un soutien rapide aux sinistrés.

Le député conservateur Alain Rayes a relevé qu’«au provincial, ça (n’a) pas été long, ils ont débloqué la somme d’un million pour aider la Croix-Rouge qui vient en aide aux personnes».

Le chef par intérim du Bloc québécois, Mario Beaulieu, a abondé dans son sens tout en invitant la population à contribuer à la Croix-Rouge.

«Le gouvernement du Québec a annoncé une aide d’un million, une aide immédiate en attendant de voir l’ampleur des dégâts, alors je pense que le gouvernement du Canada devrait faire au moins autant.»

Le chef parlementaire du Nouveau Parti démocratique, Guy Caron, a pour sa part dit espérer que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec travaillent ensemble.

Sur le terrain

Alors que le maire d’Ottawa, Jim Watson, s’attendait à un «semblant de retour à la normale» mardi dans la capitale, le vice-président pour le Québec de la Croix-Rouge canadienne, Pascal Mathieu, parlait de la résilience des Gatinois malgré la fatigue qui s’accumule. Il a constaté que «les gens arrivent avec un paquet de questions toutes simples concernant leur quotidien».

«Dans quel état est la maison? Comment vais-je faire pour m’organiser? Quand est-ce que je vais pouvoir retourner chez moi?», a-t-il résumé.

Plusieurs sinistrés de Gatineau étaient engagés dans une course contre la montre pour calfeutrer leur toit puisque de la pluie devait tomber sur la région tôt mardi matin. Le météorologue Simon Legault, d’Environnement Canada, a prédit une tempête automnale qui devrait laisser de 30 à 40 millimètres de pluie avec des vents de 40 à 50 kilomètres/heure.

Pour ce qui est des pannes de courant, Hydro-Québec en dénombrait 24 touchant 2641 clients en Outaouais lundi à 17h.

Quelques milliers de foyers étaient aussi privés d’électricité du côté ontarien de la rivière des Outaouais.