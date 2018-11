WINNIPEG — Le nouveau billet de 10$ a officiellement été mis en circulation lundi, et il est novateur à plus d’un titre.

Il s’agit du tout premier billet de banque canadien orienté à la verticale et du premier billet à distribution régulière mettant en vedette une femme canadienne, la militante des droits civils Viola Desmond.

Le billet a été présenté lundi lors d’une cérémonie organisée au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg, en présence notamment de la soeur de Mme Desmond, Wanda Robson, âgée de 91 ans.

Viola Desmond, une femme d’affaires accomplie du quartier historique North End à Halifax, avait été arrêtée après avoir refusé de quitter une section d’un cinéma réservée aux Blancs à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, en 1946.

Ce n’est que 63 ans plus tard, après sa mort, que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse lui a présenté des excuses et un pardon officiels.

Le bâtiment du Musée canadien pour les droits de la personne figure à l’arrière du nouveau billet, qui comporte aussi d’autres éléments relatifs aux droits de la personne: un extrait de la Charte canadienne des droits et libertés et une plume d’aigle qui, selon la Banque du Canada, symbolise «la poursuite incessante de la reconnaissance des droits et des libertés des peuples autochtones au Canada».

«Chaque fois que ce nouveau billet de 10$ passera de main en main, il nous rappellera le chemin parcouru et qui reste à parcourir pour assurer le respect des droits de la personne et la justice sociale au Canada», a souligné le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz.

Mieux connaître l’histoire

Le président-directeur général du musée, John Young, a raconté lors de la cérémonie avoir rencontré un élève de 8e année qui, en voyant une photo de Viola Desmond, avait cru qu’il s’agissait de Rosa Parks, la célèbre militante américaine qui avait été arrêtée pour ne pas avoir cédé son siège d’autobus à un homme blanc en Alabama, près de dix ans après l’arrestation de Mme Desmond.

Pour M. Young, c’est un signe que les Canadiens doivent en apprendre davantage sur leur propre histoire.

«J’espère que plus de Canadiens connaîtront Viola Desmond et qu’ils découvriront également d’autres histoires de racisme, d’oppression et d’injustice qui jalonnent le chemin parcouru par le Canada en matière de droits de la personne. Assurer les droits de tous est un processus qui n’est pas encore achevé.»

Viola Desmond a été choisie pour orner le billet de 10$ après un appel à candidatures et un sondage d’opinion sur le site web de la Banque du Canada.

Wanda Robson a estimé que sa sœur aurait été fière de ce nouveau billet.

«Elle se serait dit: « Il est temps que quelqu’un reconnaisse ce que j’ai fait et ce que tant d’autres personnes ont fait à leur manière »», a déclaré Mme Robson.

«Elle aurait dit qu’il y a tellement d’autres personnes, des gens ordinaires, qui ont fait changer les choses (…) petit à petit.»